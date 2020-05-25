B2G: ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную частную сеть Билайн Бизнес

25.05.2020, MForum.ru

Билайн Бизнес выступил провайдером единой виртуальной частной сети (IP VPN) для представительств ФАС на всей территории России. Отделения ФАС России уже перенесли в защищенную корпоративную сеть оператора критически важные для работы системы и данные.

Билайн выделил ФАС виртуальную сеть с повышенной скоростью передачи данных и резервированием каналов связи для непрерывности работы служб заказчика. Резервирование на случай атак или критических нагрузок реализовано на 69 каналах передачи данных сети. Также ФАС РФ получила систему мониторинга всех каналов связи данной виртуальной частной IP сети.

Заключенный с ФАС контракт предполагает сотрудничество в течение двух лет, в сеть уже перенесены данные 84 территориальный управлений ФАС России, при этом сохранены анонимность данных, обеспечена их сохранность и отказоустойчивость нагруженных систем.

Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Мы понимаем, насколько важно оказывать качественные цифровые сервисы для государственных институтов, чтобы обеспечивать их стабильную работу в динамичного меняющихся условиях. При этом мы понимаем всю важность всплывающего в связи с диджитализацией государства вопроса о защите данных органов власти. Именно решения по использованию передовых технологий в защите данных государственных служб, такие, как виртуальные частные сети с системами мониторинга и защищенными каналами передачи данных, помогут перейти на эффективный обмен данными без рисков утечки важной информации. Мы рады предоставить свою технологическую экспертизу именно Федеральной антимонопольной службе России, потому что, будучи представителями крупного российского бизнеса, осознаем важность работы по поддержке конкуренции и здорового развития предпринимательства в стране».

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теги: ВымпелКом Билайн IT