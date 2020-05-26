Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM

MForum.ru
26.05.2020,
Компания Xioami официально представила смартфон Redmi 10X. Новинка стала первым смартфоном на рынке, который базируется на чипсете MediaTek Dimensity 820, а также первым смартфоном поддержкой двух SIM-карт в режиме ожидания в сети 5G.
Спецификации Redmi 10X включают в себя 6,57-дюймовый SuperAMOLED разрешением FullHD+ от компании Samsung, строенную камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп поддерживающую трехкратный оптический зум, 20 Мп фронтальную камеру, модуль NFC и аккумулятор емкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Цена новинки стартует от отметки в 1599 юаней за версию 6/64 Гб. Также будут доступны варианты 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб по ценам 1799/2099/2399 юаней, соответственно.
© Антон Печеровый,
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