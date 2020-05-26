Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов

26.05.2020, MForum.ru

В базах данных сразу нескольких регуляторов появилась информация о смартфоне с номером модели M2004J19G. Как утверждают информированные источники, за таким номером модели скрывается смартфон Redmi 9, который буден анонсирован в следующем месяце.

По данным Bluetooth SIG новинка будет доступна еще и в вариантах – M2004J19AG, M2004J19PI, M2004J19C. Скорее всего, их отличие будет заключаться в объемах ОЗУ и встроенной памяти. В части спецификаций в активе Redmi 9 ожидаются 6,6-дюймовый дисплей, чипсет Helio G70, до 6 Гб ОЗУ, QUAD-камера на задней панели, сдвоенная фронтальная камера и АКБ емкостью 5020 мАч. Из интересных особенностей отметим поддержку Bluetooth 5.0. ОС - Android 10 с оболочкой MIUI 11.