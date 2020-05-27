Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast

MForum.ru

Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast

27.05.2020, MForum.ru

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На официальном YouTube-канале Motorola US появилось короткое рекламное видео, посвященное смартфону Moto G Fast. По мнению производителя это «сверхбыстрый, ультра отзывчивый телефон».

Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast

Впрочем, в реальности речь идет о довольно бюджетном устройстве. Основой его аппаратной платформы станет неназванный чипсет Qualcomm Snapdragon c 8-ядерным процессором дополненный 3 Гб ОЗУ. Для сравнения, Moto G8 базируется на Snapdragon 665 дополненном 4 Гб ОЗУ. Тыловая камера будет строенной, на помощь основному сенсору придут сверхширокоугольный сенсор с углом обзора 118 градусов и сенсор для макросъемки. Фронтальная камера разместится в круглом вырезе. Также в видео утверждается, что батареи новинки хватит на 2 дня активного использования.

Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast

Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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