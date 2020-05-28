Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11

28.05.2020, MForum.ru

Компания Samsung готовится выпустить доступный смартфон Galaxy M01, который немного будет превосходить Galaxy A01. Если верить свежей утечке, на рынке Индии Samsung Galaxy M01 будет оценен в 9000 индийских рупий за версию с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.

Впрочем, спецификации Samsung Galaxy M01 не особо впечатляют. В активе новинки ожидаются чипсет Snapdragon 439 и дисплей разрешением HD+. Зато он будет работать под управлением Android 10 прямо из коробки. Также на индийском рынке появится Samsung Galaxy M11. Этот аппарат будет немного дороже: версия 3+32 Гб оценена в 11 000 индийских рупий, а вариант 4+64 Гб обойдется в 13 000 рупий. Зато эта новинка получит 6,4-дюймовый дисплей с круглым вырезом для 8 Мп сэлфи-камеры, строенную тыловую камеру (13+5+2 Мп) и дактилоскопический сенсор. Впрочем, главным достоинством смартфона станет АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Начало продаж обоих новинок в Индии ожидается уже в первую неделю июня.