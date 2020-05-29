Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей

29.05.2020, MForum.ru

В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Новинка относится к самой бюджетной линейке производителя, что сказалось на спецификациях. Однако, они вполне приемлемы для установленного ценника в 5 990 рублей.

Спецификации Nokia 1.3 включают в себя 5,71-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Qualcomm 215, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 3000 мАч. В программной части отметим Android 10 в варианте Go Edition с актуальными патчами в части безопасности и предустановленное приложение Google Camera Go.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации nokia.com

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