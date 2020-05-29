Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России

MForum.ru
29.05.2020,
Состоялся российский релиз смартфона Xiaomi Mi 10, оснащенного QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 108 Мп (вспомогательные 13, 2 и 2 Мп) с поддержкой съемки видео 8К. Основа железа – чипсет Snapdragon 865, за стабильность работы устройства во всех режимах отвечает жидкостная система охлаждения.
В активе Xiaomi Mi 10 присутствуют 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340x1080 точек, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, 20 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4+ и беспроводной зарядкой. Цена Xiaomi Mi 10 составит 69 990 рублей, причем купившие аппарат с 4 по 10 июня получат в качестве подарка Redmi Note 8 Pro в варианте 6/128 Гб.
© Антон Печеровый,
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