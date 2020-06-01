Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России

MForum.ru

Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России

01.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Xioami объявила о начале продаж в России смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Напомню, речь идет о смартфонах с мощным железом, QUAD-камерах и емким АКБ с поддержкой быстрой зарядки.

Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России

Российская цена Redmi Note 9 составит 16 990 и 18 990 рублей за версии 3/64 и 4/128 Гб памяти (ОЗУ/встроенная память). Спецификации Redmi Note 9 включают в себя 6,53 дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 точек, чипсет MediaTek Helio G85, QUAD-камеру (48+8+2+2 Мп), 13 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Начало продаж назначено на 11 июня. В качестве бонуса первые покупатели получат наушники Mi True Wireless Earbuds Basic.

Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России

Redmi Note 9 Pro оценен в 23 990 рублей, а старт его продаж состоится уже 4 июня. В активе этого устройства присутствуют Qualcomm Snapdragon 720G, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камера в конфигурации 64+8+5+2 Мп, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Xiaomi

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru

21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

30.05.2020 12:46 ArtemPro13 Тема: Электронные деньги
Я еще QIWI люблю на равне с ЯНдекс
30.05.2020 12:43 ArtemPro13 Тема: Видеорегистратор в авто, какой выбрать?
BlackVue DR900S-1CH - топ выбор
29.05.2020 17:16 afilatova Тема: Нужны отзывы о мобильном телефоне Vertex Impress Forest
Думаю приобрести что-нибудь из Вертексов, пока что остановилась на модели мобильного телефона Vertex Impress Forest. Кто пользовался или просто знает - посоветуйте что нибудь дельное. Или похожую по ...
29.05.2020 17:12 afilatova Тема: Ищу нормальный смартфон-бюджетник, может быть Вертекс взять?
Берите Vertex Impress Eagle 3G. У меня с этим смартфоном особых проблем не возникало, полгода пользуюсь. Не тупит, батарея слегка нагревается, так и во всех других так было. Камера да может и ...
29.05.2020 17:11 afilatova Тема: Хочу себе Vertex. Какую модель посоветуете?
Vertex Impress Tiger 4G - это мой любимый тигренок, заряжается с нуля за 1,5-2 часа, не виснет, шустрячок, загружается все быстро, ведь 4G. Использую по полной – кино, музыка, общение – зарядки на ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru

01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru

01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru

28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru

26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru

25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru

21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: