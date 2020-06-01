Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России

MForum.ru
01.06.2020,
Компания Xioami объявила о начале продаж в России смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Напомню, речь идет о смартфонах с мощным железом, QUAD-камерах и емким АКБ с поддержкой быстрой зарядки.
Российская цена Redmi Note 9 составит 16 990 и 18 990 рублей за версии 3/64 и 4/128 Гб памяти (ОЗУ/встроенная память). Спецификации Redmi Note 9 включают в себя 6,53 дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 точек, чипсет MediaTek Helio G85, QUAD-камеру (48+8+2+2 Мп), 13 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Начало продаж назначено на 11 июня. В качестве бонуса первые покупатели получат наушники Mi True Wireless Earbuds Basic.
Redmi Note 9 Pro оценен в 23 990 рублей, а старт его продаж состоится уже 4 июня. В активе этого устройства присутствуют Qualcomm Snapdragon 720G, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камера в конфигурации 64+8+5+2 Мп, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
© Антон Печеровый,
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