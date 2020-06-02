Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A21s

MForum.ru
02.06.2020,
Компания Samsung объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy A21s. Напомню, речь идет о смартфоне на базе чипсета Exynos 850 оснащенном 48 Мп основной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч.
Помимо основного 48 Мп сенсора, конфигурация тыловой камеры Samsung Galaxy A21s включает в себя 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп (макро и портретный). Диагональ дисплея – 6,5 дюймов, разрешение 1600x720 точек. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Внутри нашлось место для 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и фронтальной камере разрешением 13 Мп. Выпускаться Samsung Galaxy A21s будет в черном, белом, синем и красном цветах. Российская цена новинки составит 15 990 и 16 990 за версии с 3+32 Гб и 4+64 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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