Анонсы: 5G-смартфон Vivo X50 представлен официально

02.06.2020, MForum.ru

Компания Vivo пополнила портфолио 5G-устройств смартфоном X50. Новинка выделяется небольшой толщиной и сбалансированным набором спецификаций. «Сердцем» устройства стал чипсет Qualcomm Snapdragon 765G.

Ключевые спецификации Vivo X50 включают в себя 6,56-дюймовый дисплей разрешением 2376х1080 точек с яркостью 1300 нит c частотой обновления 90 Гц (сенсор – 180 Гц), 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, тыловую QUAD-камеру (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро, 13 Мп портретный), 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Цена Vivo X50 составит 3498 и 3898 юаней, за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти. Информации о международном релизе пока нет.