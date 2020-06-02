Анонсы: 5G-смартфон Vivo X50 представлен официально

MForum.ru
02.06.2020,
Компания Vivo пополнила портфолио 5G-устройств смартфоном X50. Новинка выделяется небольшой толщиной и сбалансированным набором спецификаций. «Сердцем» устройства стал чипсет Qualcomm Snapdragon 765G.
Ключевые спецификации Vivo X50 включают в себя 6,56-дюймовый дисплей разрешением 2376х1080 точек с яркостью 1300 нит c частотой обновления 90 Гц (сенсор – 180 Гц), 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, тыловую QUAD-камеру (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро, 13 Мп портретный), 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Цена Vivo X50 составит 3498 и 3898 юаней, за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти. Информации о международном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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