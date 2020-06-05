5G: Chunghwa Telecom получила первую лицензию 5G на Тайване

MForum.ru
05.06.2020,
Тайваньский регулятор NCC выдал первую в стране лицензию на развертывание сети 5G оператору Chunghwa Telecom. Заявляется, что положительное решение регулятор принял, оценив усилия, которые оператор вложил в развертывание сети 5G. Оператор намерен запустить сеть 5G в коммерческую эксплуатацию 1 июля 2020 года.
Оператор собирается начать предоставление 5G услуг как бизнесам, так и физлицам. B2B-клиентам оператор первоначально предложат услуги из области информационной безопасности, анализа Big Data, IoT-подключенности и IIoT (промышленного IoT) для "умных производств", сообщает DigiTimes. Кроме того, оператор намеревается запустить услуги облачного гейминга в партнерстве с Gamestream.
Chunghwa Telecom это один из пяти телеком-операторов, которые в январе 2020 года закупили частоты 5G на общую сумму в TWD 138 млрд ($4,6 млрд).
В частности, Chunghwa Telecom потратила TWD 45,7 млн на 90 МГц в диапазоне 3.5ГГц и TWD618 на 600 МГц в диапазоне 28ГГц.
По данным регулятора, оператор Chunghwa Telecom активно развертывает инфраструктуру 5G в 6 муниципалитетах страны, в частности. в Тайпее, Новом Тайпее, Taoyuan, Taichung, Tainan и Kaohsiung. Поставщиком решения 5G для компании выступают Ericsson и Huawei.
В январском аукционе также принимали участие Taiwan Mobile, Far EasTone Telecommunications, Taiwan Star Telecom и Asia Pacific Telecom.
Far EasTone
Far EasTone также подал регулятору заявку на получение лицензии и на следующей неделе, вполне возможно, регулятор также одобрит ее выдачу. Far EasTone приобрел на аукционе 80 МГц в диапазоне 3.5ГГц за TWD40.6 млрд, а также 400 МГц в диапазоне 28ГГц за TWD412 млн и намеревается запустить сеть летом 2020 года.
Asia Pacific Telecom
Компания в январе 2020 приобрела 40 МГц в диапазоне 28ГГц за TWD 412 млн.
Taiwan Mobile
Компания в январе 2020 приобрела 60 МГц в диапазоне 3.5ГГц за TWD30.4 млн и 200 МГц в диапазоне 28ГГц за TWD 206 млн.
Taiwan Star Telecom
Компания в январе 2020 приобрела 40 МГц в диапазоне 3.5ГГц за TWD19.71 млн. Поставщиком RAN выбрана Nokia. Оператор планирует запуск сети 5G в коммерцию в 3q2020.
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теги: 5G пятое поколение лицензии Тайвань
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