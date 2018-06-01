5G уже в 42 странах мира. Но не в России

MForum.ru
06.06.2020,
По данным GSA, на 2020.05.31 в мире 81 оператор из 42 стран/территорий запустили одну или более 3GPP 5G услугу. В том числе 73 оператора - в 38 странах запустили услугу мобильного доступа к 5G (67 полноформатных запуска, 6 с ограниченной доступностью).
39 операторов из 24 стран/территорий запустили сети 5G FWA для оказания услуг домашнего ШПД (33 полноформатных запуска и 6 с ограниченной доступностью).
На конец мая 2020 года 386 операторов в 125 странах/территориях объявили о планах инвестиций в 5G.
Список известных мне действующих в режиме коммерческой эксплуатации сетей 5G в мире:
Диапазоны n77/n78 (3.5 ГГц) планируют задействовать для 5G 173 оператора из числа инвестирующих в 5G, 83 из этих оператора уже запустили сети 5G в данных диапазонах или ведут развертывание таких сетей. 123 оператора идентифицированы, как инвестирующие в использование частот 24,25-29,5 ГГц (n257, n258 и n261).
Итак, в Топ-42 стран, запустивших 5G, Россия уже не попала. И перспективы пока не ясны - частоты 5G диапазона 3.5 ГГц в России для гражданских операторов выделять даже не планируют. И это не может не огорчать. \\
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теги: 5G пятое поколение статистика
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