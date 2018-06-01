5G уже в 42 странах мира. Но не в России

06.06.2020, MForum.ru

По данным GSA, на 2020.05.31 в мире 81 оператор из 42 стран/территорий запустили одну или более 3GPP 5G услугу. В том числе 73 оператора - в 38 странах запустили услугу мобильного доступа к 5G (67 полноформатных запуска, 6 с ограниченной доступностью).

39 операторов из 24 стран/территорий запустили сети 5G FWA для оказания услуг домашнего ШПД (33 полноформатных запуска и 6 с ограниченной доступностью).

На конец мая 2020 года 386 операторов в 125 странах/территориях объявили о планах инвестиций в 5G.

Список известных мне действующих в режиме коммерческой эксплуатации сетей 5G в мире:

Австралия, Optus, с 2019.10 или ранее Австралия, Telstra, с 2019.05 Австрия, 3 Austria | Hutchison Drei, запущена с 2019.06 Австрия, T-Mobile | Magenta Telecom, запущена с 2019.03 Австрия, А1 Telkom Austria, запущена с 2020.01 Бахрейн, Batelco, с 2019.06 Бахрейн, Viva, с 2019.06 Венгрия, Magyar (Deutsche Telekom), запущена с 2020.04 Германия, T-Mobile | Deutsche Telekom, запущена с 2019.09 Германия, Vodafone Germany, запуск в 2019.07 Гонконг, HKT, запущена с 2020.04 Гонконг, China Mobile Hong Kong, запущена с 2020.04 Гонконг, SmarTone, запущена с 2020.05 Гонконг, Three (3 Hutchison, 3HK), запущена с 2020.04 Ирландия, eir, запущена на 2019.10 Ирландия, Vodafone Ireland, запущена с 2019.07 Испания, Vodafone Spain, запущена с 2019.06 Италия, TIM, запущена с 2019.06 Италия, Vodafone Italy, запущена с 2019.06 Катар, Ooredoo, запущена на 2019.10 Катар, Vodafone Qatar, сеть запущена на 2019.08 Китай, China Mobile, сеть запущена на 2019.10 Китай, China Telecom, сеть запущена на 2019.10 Китай, China Unicom, сеть запущена на 2019.10 Кувейт, Ooredoo, сеть запущена с 2019.07 Кувейт, Viva, запущена с 2019.07 Кувейт, Zain, запущена с 2019.07 Латвия, Tele2 Латвия, запущена сеть 5G c 2020.01 Лесото, Vodacom, запущена сеть 5G c 2019.10 Мальдивы, Dhiraagu, запущена сеть 5G c 2019.10 Монако, Monaco Telecom, запущена сеть 5G c 2019.10 Нидерланды, Vodafone Ziggo, запущена сеть 5G c 2020.04 Новая Зеландия, Spark, запущена сеть 5G c 2019.10 Новая Зеландия, Vodafone, запущена сеть 5G на 2020.05 Норвегия, Telenor, запущена сеть 5G c 2020.03 Объединенное Королевство, EE (BT), запущена сеть 5G c 2019.05 Объединенное Королевство, O2 | Telefonica UK, запущена сеть 5G c 2019.10 Объединенное Королевство, Three UK, запущена сеть 5G c 2019.08 Объединенное Королевство, Vodafone UK, запущена сеть 5G c 2019.07 Объединенные Арабские эмираты, Du, запущена сеть 5G c 2019.07 Объединенные Арабские Эмираты, Etisalat UAE, запущена сеть 5G c 2019.07 Польша, T-Mobile Poland, запущена сеть 5G c 2018.12 Румыния, DiGi Mobile (RCS & RDS), запущена сеть 5G с 2019.06 Румыния, Orange, запущена сеть 5G c 2019.10 Румыния, Vodafone, запущена сеть 5G c 2019.06 Сан-Марино, TIM, запущена сеть 5G c 2018.09 Саудовская Аравия, STC | Saudi Telecom Company, запущена сеть 5G c 2019.06 Саудовская Аравия, Zain, запущена сеть 5G c 2019.06 США, AT&T Mobility, запущена сеть 5G c 2018.12 США, Sprint (объединен с T-Mobile), запущена сеть 5G c 2019.05 США, Verizon, запущена сеть 5G c 2019.04 США, T-Mobile, запущена сеть 5G c 2019.06 Таджикистан, Мегафон, запущена сеть 5G c 2020.03 Уругвай, Antel, запущена сеть 5G c 2019.10 Филиппины, Globe Telecom, запущена сеть 5G c 2019.10 Финляндия, DNA, запущена сеть 5G c 2019.12 Финляндия, Elisa, запущена сеть 5G c 2018.06 Финляндия, TeliaSonera, запущена сеть 5G c 2019.03 Швейцария, Sunrise Communications, запущена сеть 5G c 2019.03 Швейцария, Swisscom, запущена сеть 5G c 2019.04 Швеция, Telia, запущена сеть 5G c 2020.05 Эстония, Elisa, запущена сеть 5G c 2019.10 Эстония, Telia, запущена сеть 5G c 2H2019 tbc Южная Африка, Rain, запущена сеть 5G c 2019.03 Южная Африка, Vodacom, запущена сеть 5G на 2020.05 Южная Корея, KT Corp., запущена сеть 5G c 2018.12 Южная Корея, LG U+, запущена сеть 5G c 2018.12 Южная Корея, SK Telecom, запущена сеть 5G c 2018.12 Япония, KDDI, запущена сеть 5G c 2020.03 Япония, NTT DoCoMo, запущена сеть 5G c 1q2020 Япония, Softbank, запущена сеть 5G c 2020.03

Диапазоны n77/n78 (3.5 ГГц) планируют задействовать для 5G 173 оператора из числа инвестирующих в 5G, 83 из этих оператора уже запустили сети 5G в данных диапазонах или ведут развертывание таких сетей. 123 оператора идентифицированы, как инвестирующие в использование частот 24,25-29,5 ГГц (n257, n258 и n261).

Итак, в Топ-42 стран, запустивших 5G, Россия уже не попала. И перспективы пока не ясны - частоты 5G диапазона 3.5 ГГц в России для гражданских операторов выделять даже не планируют. И это не может не огорчать. \\

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