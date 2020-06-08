Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC

08.06.2020, MForum.ru

Компания Oppo анонсировала первый фитнес-браслет в своем портфолио. Аналогично другим устройствам этого класса, в активе OPPO Band присутствуют функции мониторинга физической активности (12 видов), контроль качества сна и большое количество тем оформления экрана.

В технической части речь идет о 1,1-дюймовом дисплее разрешением 294 х 126 точек, датчике частоты сердечных сокращений, модуле NFC, Bluetooth 5.0, АКБ емкостью 100 мАч (до 14 дней), а также защите от влаги при погружении на глубину до 50 метров. В зависимости от стиля устройства цена составит 199/249 юаней. Информации о планах продаж OPPO Band вне Китая пока нет.