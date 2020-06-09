Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z?

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Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z?

09.06.2020, MForum.ru

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Ожидается, что в июле портфолио компании OnePlus пополнит смартфон среднего класса с поддержкой сетей 5G. В качестве наиболее вероятной аппаратной платформы устройства называют чипсет Snapdragon 765G. Возможное имя новинки OnePlus Z.

Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z?

Источником утечки подробностей стал опрос, который провели в Индии. Участникам опроса предлагали ответить на вопрос: купили бы они за 24 990 индийских рупий смартфон OnePlus оснащенный 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, 16 Мп фронтальной камерой и встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором, чипсетом Snapdragon 765G, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также тыловой камерой в конфигурации 64+16+2 Мп и АКБ 4300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Впрочем, для смартфонов среднего класса с поддержкой 5G-сетей такие спецификации уже стали типовыми.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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