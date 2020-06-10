Анонсы: Oppo А52 представлен официально

10.06.2020, MForum.ru

Портфолио бренда Oppo пополнил смартфон A52. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 665 дополненном 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Oppo А52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек, QUAD-камерой в конфигурации 12 (основной) +8 (широкоугольный) + 2 (датчик глубины )+2 (портретный) Мп, 8 Мп фронтальной камерой, NFC и разместившимся на торце дактилоскопическим сенсором. ОС – Android 10 с облочкой Color OS 7.1. Рекомендованная цена Oppo А52 для российского рынка 17 990 рублей, начало продаж 19 июня. Причем до 5 июля в фирменном магазине бренда и у партнеров будет действовать скидка 1000 рублей.