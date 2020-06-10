Анонсы: Oppo А52 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Oppo А52 представлен официально

10.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Портфолио бренда Oppo пополнил смартфон A52. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 665 дополненном 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), а емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Анонсы: Oppo А52 представлен официально

Oppo А52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек, QUAD-камерой в конфигурации 12 (основной) +8 (широкоугольный) + 2 (датчик глубины )+2 (портретный) Мп, 8 Мп фронтальной камерой, NFC и разместившимся на торце дактилоскопическим сенсором. ОС – Android 10 с облочкой Color OS 7.1. Рекомендованная цена Oppo А52 для российского рынка 17 990 рублей, начало продаж 19 июня. Причем до 5 июля в фирменном магазине бренда и у партнеров будет действовать скидка 1000 рублей.

Анонсы: Oppo А52 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Oppo

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.06. [Новости компаний] 5G: 5G терминалы - новинки июня / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru

06.05. [Новости компаний] 5G: Рынок терминалов 5G продолжает уверенно развиваться / MForum.ru

29.04. [Новости компаний] Розница: Поставки смартфонов в Индию подскочили в 1q2020 на 12% / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=1 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 23:09 ABloud Тема: 5G и вандалы (20.05.2020)
В Объединенном Королевстве вынесен первый приговор поджигателю, - 47-летний Майкл Уитти признан виновным в поджоге оборудования вышки сотовой связи. Согласно приговору, ему предстоит провести в ...
Вчера 15:36 po4emu Тема: Samsung A20 как переместить иконки в "шторке"?
Нужно местами поменять некоторые иконки. как это можно сделать Например, иконку звук мне нужно на первое место а иконку wifi на последнее ну и т. п.
Вчера 13:27 Рей452 Тема: Это интересно: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2019 года (24.12.2019)
Самый лучший бюджетник- realme 5 !!!n Во первых цена приличная,во вторых есть NFC и много чего хорошего )))
07.06.2020 20:17 Nikita1972 Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8)
Добрый день, произошла грустная ситуация: Приобретали телефон в рассрочку 4 месяца назад, ничего про бесплатные платные симкарты не слышали и продавец к сожалению не ознакомил. Но самое печальное, ...
03.06.2020 12:40 ABloud Тема: Зарубежные операторы 5G (19.10.2019)
Малайзийское министерство связи и мультимедиа (KKMM) распределило частоты для развертывания сетей 5G в Малайзии Суммарно для пяти операторов было выделено 2х40 МГц в диапазонах 703-743 МГц и 758-798 ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации HTC Desire 20 Pro / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Y8P доступен России / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo X50 представлен официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 11 SE – 5G-смартфон за $279 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A21s / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro появились в России / MForum.ru

01.06. [Новинки] Слухи: Готовятся к релизу Xiaomi Redmi 9, 9A и 9С / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: В России начнутся продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC / MForum.ru

01.06. [ПО] Это интересно: Выход Android 11 Beta перенесен на неопределенный срок / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 появился в России / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – смартфон с Android 10 Go за 5 990 рублей / MForum.ru

28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: