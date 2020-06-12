Анонсы: Vivo Y30 появился в России

12.06.2020, MForum.ru

Компания Vivo объявила о доступности на российском рынке смартфона Y30. Новинка оснащена 6,47-дюймовым дисплеем с круглым вырезом под фронтальную камеру, поддерживает NFC и снабжена АКБ емкостью 5000 мАч.

Основа аппаратной платформы – MediaTek P35. Объем ОЗУ Vivo Y30 – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Тыловая камера представлена 4 модулями – 13 Мп основным, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп для портретной съемки. Купить Vivo Y30 в черном и синем цветах можно за 16 990 рублей. В качестве подарка за предзаказ выступают TWS-наушники.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации ru.vivo.com

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