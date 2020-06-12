Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально

12.06.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смарт-браслет Mi Band 5. Основной фокус производитель сделал на повышении удобства использования устройства.

Диагональ дисплея Xiaomi Mi Band 5 выросла до 1,1 дюйма (в браслете прошлого поколения – 0,95 дюйма), а его разрешение составляет 294х126 точек при яркости 450 нит. Для подключения зарядного устройства используется магнитный коннектор. Также были улучшены датчик частоты сердечного ритма (+50% точности) и сна (+40% точности). Спецификации Xiaomi Mi Band 5 включают в себя 512 кб ОЗУ, 16 Мб встроенной памяти и АКБ емкостью 125 мАч, обеспечивающий до 2 недель автономной работы. В части защиты от влаги речь идет о допустимости погружения на глубину до 50 метров. Из программной части отметим 11 профессиональных спортивных режимов и отдельный режим для контроля женского здоровья. Стоимость Xiaomi Mi Band 5 составит 189 и 229 юаней за версии без NFC и с его поддержкой, соответственно. Начало продаж в Китае – 18 июня, данных по международному релизу пока нет.