Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально

MForum.ru
12.06.2020,
Компания Xiaomi официально анонсировала смарт-браслет Mi Band 5. Основной фокус производитель сделал на повышении удобства использования устройства.
Диагональ дисплея Xiaomi Mi Band 5 выросла до 1,1 дюйма (в браслете прошлого поколения – 0,95 дюйма), а его разрешение составляет 294х126 точек при яркости 450 нит. Для подключения зарядного устройства используется магнитный коннектор. Также были улучшены датчик частоты сердечного ритма (+50% точности) и сна (+40% точности). Спецификации Xiaomi Mi Band 5 включают в себя 512 кб ОЗУ, 16 Мб встроенной памяти и АКБ емкостью 125 мАч, обеспечивающий до 2 недель автономной работы. В части защиты от влаги речь идет о допустимости погружения на глубину до 50 метров. Из программной части отметим 11 профессиональных спортивных режимов и отдельный режим для контроля женского здоровья. Стоимость Xiaomi Mi Band 5 составит 189 и 229 юаней за версии без NFC и с его поддержкой, соответственно. Начало продаж в Китае – 18 июня, данных по международному релизу пока нет.
© Антон Печеровый,
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