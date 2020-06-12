Анонсы: Oppo A91 представлен официально

MForum.ru
12.06.2020,
Портфолио смартфонов Oppo пополнила модель с индексом A91. Новинка радует тонким корпусом (7,9 мм), небольшим весом (172 г), 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором и АКБ емкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0.
«Сердцем» новинки стал чипсет MediaTek Helio P70 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена четырьмя сенсорами – основным 48 Мп, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для портретной съемки и 2 Мп для определения глубины сцены. Разрешение спрятанной в каплевидном вырезе фронтальной камеры – 16 Мп. Российская цена Oppo A91 составит 27 990 рублей, покупатель сможет выбрать между черным и синим вариантом устройства.
© Антон Печеровый,
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