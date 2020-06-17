Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G в мире

17.06.2020, MForum.ru

Ericsson представил очередное обновление прогноза Ericsson Mobility Report. Также была возможность пообщаться с руководителями компании, узнать их мнение о перспективах 5G в мире и в России.

Обновленную версию отчета Ericsson Mobility Report представил Питер Йонссон, эксперт по стратегическим маркетинговым исследованиям, редактор Mobility Report. Для вас - мой конспект встречи.

Питер Йонссон: Как нам всем хорошо известно, в первые месяцы 2020 года в мире распространилась пандемия коронавируса ковид-2019. Во многих странах был введен режим карантина, что оказало существенное воздействие на спрос на услуги сетей сотовой связи и мобильного доступа к интернет. В разных странах результат этого воздействия был различен, но можно выделить и некоторые общие черты.

На иллюстрации выше показана плотность пользователей мобильной связью в центре Парижа в марте 2020 года. Приведены два "среза" - за 2 недели до карантина и через 2 недели после его начала. Очевидно, что в центре Парижа после введения карантина число пользователей услугами мобильной связи и ШПД резко сократилось. Трафик не исчез совсем, он в значительной доле сместился из центра в жилые районы.

Франция это не какой-то особый случай, скорее можно говорить о нескольких типовых сценариях. Исследовав данные об изменении трафика в различных странах мира, мы пришли к следующим выводам.

Прежде всего, в большинстве сетей фиксированного доступа трафик существенно вырос, на 20% - 100%. Разброс объемов потребления трафика определялся различными факторами, например, он зависел от наличия или отсутствия дома Wi-Fi роутера, подключенного к сети фиксированного доступа. Разброс изменений в потреблении трафика абонентами мобильной связи был значительно меньшим, он колебался в среднем от -10% до +20%. Конечно, нашлись страны или рынки, где рост трафика составил до 60-70%.

"Ответственными" за значительный рост трафика стали OTT-приложения для видеосвязи и видеоконференций, а также развлекательное потоковое видео и аудио, онлайн-гейминг. Значительно выросло пользование различными социальными сетями и мессенджерами.

Следует отметить, что сети фиксированной связи в основном смогли справиться со значительным приростом трафика за короткое время, а также с ростом спроса на трафик. Мобильным операторам пришлось иметь дело не столько с ростом потребления трафика, сколько с изменением пользовательских паттернов, со смещением трафика по времени и "географии". Трафик перетек л из привычных точек с высоким потреблением в районы, где ранее высокое потребление трафика не отмечалось. Операторы с этой задачей справились, где-то за счет оптимизации сети, где-то за счет экстренного наращивания емкости.

Хочу спросить своего коллегу, Алексея, как обстояли с этим дела в России? Замечено влияние пандемии на потребление трафика в России?

Алексеем Ганицев, к.т.н., директор по развитию Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson : Для нас отчет Ericsson Mobility Report очень интересен, прежде всего. потому, что мы находимся в где-то в середине, если говорить о разных сценариях в разных странах. И те графики и прогнозы, которые мы видим в отчете, в большинстве своем справедливы и применимы и для рынка России. Мы также наблюдали миграцию мобильного трафика из центра города в спальные районы и в пригороды, куда люди переместились после введения режима самоизоляции. Мы отметили существенный рост трафика в направлении к базовым станциям (в аплинке). Значительная доля контактов между людьми сместилась в онлайн, что конечно привело к росту нагрузки на сети. И если на городских территориях рост нагрузки успешно приняли на себя сети фиксированного доступа, то там, где у абонентов не было доступа к сетям фиксированного ШПД, работу по обеспечению интернет-доступа взяли на себя сети мобильной связи.

В итоге можно говорить о росте спроса на услуги фиксированного ШПД. Это отмечал гендиректор Tele2 Россия Сергей Эмдин, другие российские операторы видят те же тенденции.

Питер Йонссон: Во многих странах люди ощутили еще большую потребность в услугах доступа к интернет, осознали важность этой услуги для их жизни.

Вопрос из чата: были ли изменения в распределении потребления трафика по времени в российских сетях во время периода самоизоляции?

Татьяна Оберемова, Ericsson: Да, такие изменения наблюдались, люди не тратили время на дорогу и пиковое потребление трафика сместилось на более позднее время.

А что в Европе?

Питер Йонссон: Пики нагрузки сместились во времени, их стало несколько в течение дня, кроме того, было заметно смещение трафика на более позднее время суток, некоторые сектора или целые сайты стали работать в режиме перегрузки. Операторам пришлось предпринимать различные меры, чтобы справиться с изменившейся нагрузкой.

Питер Йонссон: Пандемия не помешала операторам продолжать развивать и запускать сети 5G в начале 2020 года. В частности, только за первый квартал 2020 года свыше 20 операторов запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию. (Прим. АБ: Список запущенных в мире сетей 5G можно найти на MForum.ru), в частности, 8 новых сетей было запущено в Европе, 6 в Северо-Восточной Азии и 6 в Северной Америке. Всего на сегодня услуги 5G оказывают более 75 операторов по всему миру. Рекордный вариант, учитывая то, что всего лишь год прошел с запуска первой в мире сети 5G.

На оборудовании Ericsson еще в 2019 году были запущены коммерческие сети 5G на 4-х континентах. А на текущий момент на оборудовании компании услуги 5G предоставляют 40 коммерческих сетей. Темпы развертывания сетей 5G в мире остаются высокими и сейчас, несмотря на то, что в некоторых странах регуляторы немного сдвинули сроки проведения частотных аукционов на более поздний период.

Питер Йонссон: В Ericsson пересмотрели прогноз числа подключений к сетям 5G в 2025 году в сторону увеличения. В частности, аналитики ожидают, что вместо ранее прогнозируемых 100 млн подключений на конец 2020 года, в мире будет насчитываться порядка 190 млн 5G-подключений к концу 2020 года.

Коррекция числа подключений объясняется прежде всего тем, что в Китае ожидается ускоренный рост, более интенсивный, чем это ожидалось ранее. Тому есть ряд причин.

Прежде всего, операторы Китая досрочно запустили сети 5G. Правительство Китая форсирует развитие сетей 5G и приложений на основе этого стандарта. В 2020 году операторы Китая инвестируют в сети 5G в 4-5 раз больше, чем было инвестировано в 2019 году. Это позволит до конца 2020 года развернуть еще несколько сотен тысяч базовых станций.

Китай уже не первый раз показывает высокую результативность в привлечении клиентов к пользованию новыми стандартами связи. Например, как происходил выход Китая на рынок LTE? Китай запаздывал почти на 3 года относительно США и Европы. Но уже спустя год после запуска, практически ликвидировал это отставание, увеличив за год число подключений к 4G/LTE до 100 млн. Это дает все основания для прогнозов такой же динамики прогнозов роста числа подключений к сетям 5G в 2020 году.

Еще один существенный фактор - быстрый рост доступности терминалов 5G в Китае и во всем мире, а также рост экосистемы, что расширяет возможности выбора таких терминалов. Об этом мы еще поговорим чуть подробнее.

Если говорить о других странах, то, напротив, новые прогнозные уровни будут несколько ниже прежних цифр, на несколько миллионов абонентов. Это касается и США, и Европы. Как уже отмечалось, в ряде европейских стран, проведение частотных аукционов сдвинулось на более поздние сроки из-за пандемии ковид-2019. Впрочем и в первые месяцы 2020 года рост числа абонентов в этих регионах был несколько меньшим, чем это прогнозировалось, что и привело к коррекции прогноза. В США даже с учетом коррекции, ожидается более быстрое развитие 5G, чем в Европе.

Можно видеть данные, что в Китае уже более 65 млн зарегистрированных абонентов 5G, но в достоверности этих цифр можно сомневаться, хотя бы потому, что процесс реального подключения к сетям 5G сейчас сдерживается, в том числе, все еще ограниченными объемами производства смартфонов и их ассортиментом.

В целом, понизив прогноз числа подключений в мире к сетям 5G по итогам 2020 года, в Ericsson одновременно повысили его в плане 2025 года - до 2790 млн абонентов (2,8 млрд!). Ранее ожидалось 2.6 млрд подключений. Такой прогноз делается, исходя из гипотезы, что последствия пандемии коронавируса удастся преодолеть в течение года и нас не будет ожидать экономический спад продолжительностью в несколько лет.

В Ericsson уверены в том, что успех (или не успех) в 5G следует оценивать только в терминах числа подключений к сетям 5G. Это хороший индикатор, но на успех 5G будут оказывать влияние и другие факторы. Например, разнообразие сценариев интеграции 5G в различные сферы современной экономики, рост числа приложений на базе 5G для абонентов, предприятий и отраслей.

По России прогноза пока что не делается, поскольку есть набор существенных факторов, которые значительно влияют на выбор модели прогноза. В отношении того как будет развиваться регуляторика в России, пока что нет ясности. Если говорить в целом о регионе Центральная и Восточная Европа, включая Россию, то мы ожидаем 60 млн подключений к концу 2025 года, что соответствует проникновению 27% от всех подключенных абонентов. В это время в Китае будет примерно такое же проникновение 5G, как в Европе. А самое большое проникновение к этому моменту ожидается в Северной Америке.

Питер Йонссон: Если говорить о прогнозе динамики роста объемов мобильного трафика, то пока что прогноз остается таким же, какой мы давали в ноябре 2020 года. Мы уверены, что факторы, влияющие на рост трафика, в мировом масштабе не изменились. Глобальный мобильный трафик передачи данных продолжает активно расти. За период с первого квартала 2019 года по 1q2020 рост составил 56%. Рост вернулся к стабильным значениям.

Вопрос от участников: Почему, если кейс SK Telecom показывает удвоение трафика, прогнозы растут не столь стремительно?

Питер Йонссон: Кейс SK Telecom это все же уникальное явление, в среднем мы не ожидаем такого значительного роста, рост безусловно будет, но он будет сравнительно плавным. Текущее потребление трафика в мире в сетях мобильной связи в Ericsson оценивают на уровне 33 ЭБ (эксабайт) в месяц. И до конца 2025 года он вырастет в 5 раз. К этому моменту 45% всего трафика будет проходить по сетям 5G.

Алексей Ганицев: Впечатляющий рост, но какие устройства смогут поддержать такой рост?

Питер Йонссон: Закономерный вопрос. Можно вспомнить, как долго после запуска сетей 4G у абонентов не было достаточного выбора терминалов 4G. Надеемся, что с 5G такая ситуация не повторится, поскольку экосистема терминалов 5G развивается существенно более высокими темпами и даже пандемия этому существенно не помешала. В частности, на рынке в коммерческой доступности представлено в совокупности уже более 100 различных терминалов 5G. Более 50 из них это смартфоны с поддержкой 5G. И этот результат достигнут всего за год с момента запуска первых сетей 5G в коммерческую эксплуатацию.

Растет число устройств 5G для миллиметровых диапазонов частот. В 2q2020 на рынке появятся устройства с поддержкой 5G на платформах второго поколения, способные работать на частотах 39ГГц, 28ГГц и 26ГГц. Эти устройства дешевле и лучше, чем устройства первого поколения. В целом нижняя ценовая планка для устройств 5G продолжает снижаться, а с нею и ценовой барьер для абонентов, желающих подключиться к сетям связи нового поколения. В Ericsson ожидают, что сравнительно недорогие устройства с поддержкой 5G появятся и за пределами Китая уже в 2q2020. Речь идет о смартфонах 5G стоимостью от $300-$350. Это будет благотворно влиять на рост темпов подключения абонентов к сетям 5G.

Как известно, есть две основных архитектуры построения сетей 5G. Одна из них подразумевает активное использование сетей 4G/LTE, тесное взаимодействие с уже развернутыми сетями, ее называют 5G NSA. Другая, 5G SA, подразумевает, что строится отдельная сеть 5G, которая может обеспечивать для абонентов существенно более высокое качество услуг. В 2q2020 на рынке прибавится моделей смартфонов и других терминалов, которые способны работать в сети 5G, независимо от того, эта сеть - 5G NSA или 5G SA. Есть страны, где уже началось развертывание сетей 5G SA.

Питер Йонссон: Обновленный прогноз включает также раздел, посвященный стратегиям операторов. В нем уделено внимание, в частности, стратегиям североамериканского оператора Verizon, а поскольку в ноябрьском прогнозе была статья о стратегии южнокорейского оператора SK Telecom, сейчас можно поговорить о том, что между ними общего.

Оба этих оператора - лидеры на своих рынках, каждый из них запустил сеть 5G еще в прошлом году. Есть и разница, Verizon начал развертывать сеть 5G в миллиметровом диапазоне, в SK Telecom сделали ставку на диапазон 3.5 ГГц. При этом все равно удается выделить общие черты их стратегий.

Прежде всего, это кластерная стратегия развертывания. Оба оператора начали развертывать сети 5G с мест массового скопления людей или точек, где наиболее востребован мобильный трафик - в торговых центрах, в парках, на музыкальных и спортивных площадках. И это не только "про скорости", это также возможность предлагать в таких местах новые виды услуг. Это также о другом уровне пользовательского опыта, когда абонент легко может отличить, какой сетью он пользуется в данный момент - сетью 5G или сетью 4G.

Еще одна общая черта - это сотрудничество с компаниями из других отраслей с целью привлечения дополнительных инвестиций. Очень важное и интересное направление. Verizon, в частности, создал уже шесть Лабораторий инноваций 5G. В них идут партнерские проекты со стартапами, университетами. Как ожидается, это даст результат в виде новых совместных проектов или новых технологий, которые можно будет предложить рынку. В SK Telecom также фокусируются на предоставлении услуг в партнерстве с различными ИКТ-компаниями.

Также оба оператора делают ставку на периферийные вычисления в сетях 5G, что позволяет запускать такие услуги, как онлайн-игры и корпоративные приложения. Использование периферийных вычислений позволяет сократить задержку в работе корпоративных приложений. Это важно не только для корпоративных вычислений, но и для игровых сервисов. Оба оператора уверены, что облачный гейминг полностью меняет эту индустрию. Потоковые игры в сети 5G возможны практически в любое время и в любом месте, причем с сохранением высокого качества.

Если говорить о миграции трафика в 5G сети, то в сети SK Telecom обеспечивается рекордный результат. Спустя всего год после запуска, доля трафика 5G достигла уже 25% от общего объема. Пользователи с устройствами 5G в среднем потребляют вдвое больше трафика, чем те, кто продолжает пользоваться 4G. Особенно "жадны до трафика" приложения, основанные на использовании технологии VR.

Несмотря на пандемию и связанные с этой темой последствия, люди продолжили покупать новые устройства для подключения к сетям мобильной связи. В 12 странах, где Ericsson проводил исследования, примерно каждый 10-й пользователь за 1q2020 приобрел новое устройство. Кроме того, 87% стали чащи пользоваться онлайн-услугами. На картинке голубым цветом показана зона быстрого рота - это те варианты использования мобильных устройств, пользование которыми из-за карантина резко активизировалось, причем выросло как число пользователей данными приложениями, так и среднее время их использования. В основном это коснулось приложений удаленной работы, но также дистанционного образования, приложений для здоровья, в меньшей степени приложений для общения, медицинских консультаций и киберспортивных трансляций.

И, напротив, наименьший интерес в этот период проявлялся к приложениям для поездок, путешествий, бронирования, геолокации, прогнозам погоды и т.п.

Возникает вопрос - были ли изменения ситуативными, только на время карантина/самоизоляции, или какие-то из новых привычек останутся с пользователями и после завершения карантина/самоизоляции?

Питер Йонссон: Первый из выводов, которые сделали многие абоненты, а именно - 64% опрошенных: операторы должны обеспечивать надежную работу и высокое качество сетей! Это важно не только сейчас, но сохранит свою значимость и в будущем.

55% абонентов уверены в том, что торговля нуждается в автоматизации и будет автоматизироваться. В частности, станет больше бесконтактного обслуживания и бесконтактных доставок - в том числе наземными роботами-курьерам или летающими беспилотниками.

Поработав на удаленке, 7 из 10 "белых воротничков" говорят о том, что удаленная работа станет новой нормой.

6 из 10 опрошенных в США и Великобритании уверены, что медицинские онлайн-консультации будут популярнее визитов к врачам. Питер Йонссон добавляет, что и в Швеции общение с врачами через мобильные приложения набирает популярность.

Ожидается рост экономики виртуальных услуг. В частности, речь идет о приложениях на основе дополненной и виртуальной реальности для путешествий, общения, учебы, что позволит получать новые впечатления даже в изоляции. В Ericsson уверены в росте популярности таких приложений.

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теги: 5G пятое поколение Ericsson Mobility Report