Мобильные приложения: ИИ поможет незрячим людям ориентироваться в пространстве

MForum.ru

Мобильные приложения: ИИ поможет незрячим людям ориентироваться в пространстве

17.06.2020, MForum.ru

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Лаборатория "Сенсор-Тех" при поддержке МегаФона выпустила бесплатное приложение "Определитель предметов", адресованное людям с нарушениями зрения.

Приложение старается распознать предметы, попадающие в поле зрения камеры и произносит вслух названия "распознанных". Кроме того, приложение умеет считывать пешеходные дорожные знаки, определять положение дверей и лестниц. Работает приложение без подключения к интернету, доступно для любых платформ.

Работает приложение пока что не идеально, очень часто случается, что чайник "распознается" как скейтборд, плюшевый медвежонок - банан, наушники - чемодан, а кухонная раковина - как микроволновка. Чайные ложки ИИ может спутать с ножами или ножницами, телевизор способен "разглядеть" чуть не в любой вертикальной стеклянной поверхности. Тем не менее, многие предметы приложение действительно определяет. Как правило, хорошо получается с людьми, столами, другими крупными предметами домашней обстановки, оно не путает с другими предметами компьютер и клавиатуру.

Всего приложение распознает примерно 80 различных предметов. На улице, в режиме "Знаки" приложение способно помочь найти пешеходный переход или автобусную остановку.

«Развитие доступной цифровой среды является одним из приоритетных направлений благотворительности в МегаФоне. «Определитель предметов» стал уже второй разработкой Лаборатории «Сенсор-Тех», реализованной при поддержке МегаФона. Выпущенное в 2018 г. приложение «Определитель купюр», которое распознает денежные банкноты и озвучивает их номинал пользователю со стопроцентной точностью, было скачано более 10 тысяч раз и получило большое количество положительных отзывов от незрячих людей», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Приложение может оказаться полезным и для слепоглухих пользователей, для них можно настроить специальный тактильный режим - "подвесить" различные вибрационные сигналы на предметы или знаки, которые человек выбирает. Как только приложение их "увидит", оно мгновенно отреагирует вибрацией.

Хорошее начинание, но над ним, конечно, стоит еще поработать.

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теги: мобильные приложения

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