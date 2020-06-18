Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра

18.06.2020, MForum.ru

В Китае начались продажи смартфона Honor Play4 Pro, оснащенного инфракрасным датчиком для измерения температуры. Диапазон допустимых значений температуры от -20 до 100°C, при этом погрешность составляет всего 0,1°C.

Время необходимое для измерения температуры всего 1 с. Местом для размещения ИК-датчика была выбрана область около камеры. В части «железа» Honor Play4 Pro получил 6,57-дюймовый дисплей разрешением 1080х2400 пикселей со сдвоенной фронтальной камерой 32+8 Мп, чипсет Kirin 990, 40 Мп тыловую камеру со вспомогательным 8 Мп сенсором, поддержку NFC, и аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. ОС – Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.Купить Honor Play4 Pro можно будет за 2999 юаней, что на 100 юаней дороже версии без термометра.