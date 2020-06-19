Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite

MForum.ru
19.06.2020,
Известный китайский источник Digital Chat Station раскрыл подробную информацию о спецификациях смартфона Honor 30 Lite, который на китайском рынке в начале июля выйдет как Honor 30 Youth Edition.
Если верить источнику, основой аппаратной платформы новинки станет чипсет MediaTek MT6873, известный как Dimensity 800 SoC, таким образом, Honor 30 Lite получит поддержку 5G-сетей. Также в активе новинки ожидается 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, QUAD-камера в конфигурации 48+8+2+2 Мп и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 22 Вт. ОС – Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Во многом эти спецификации близки к Huawei Enjoy 20 Pro, слухи о котором появились немного ранее.
© Антон Печеровый,
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