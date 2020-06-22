Микроэлектроника: Память будет дешеветь?

MForum.ru

Микроэлектроника: Память будет дешеветь?

22.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В Китае строят свое массовое производство флэш-памяти

В Ухане началось строительство второй очереди проекта по созданию фабрики по производству 3D NAND памяти с планируемой мощностью в 200 тысяч пластин в месяц.

Китай разворачивает национальный проект по созданию собственной производственной базы для производства чипов памяти с 30 декабря 2016 года. Инвестиции в этот проект запланированы на уровне $24 млрд. На эти средства планируется построить производство 3D NAND суммарной мощностью в 300 тыс. пластин в месяц.

В ходе первой фазы уже создано производство общей мощностью до 100 пластин в месяц. В апреле 2020 года это предприятие, Yangtze Memory, освоило производство 128-слойной QLC 3D флеш-памяти, на базе которой налажен выпуcк SSD. Пока что предприятие еще не вышло на 100% загрузку, но планирует выйти на уровень в 100 тысяч пластин к концу 2020 года.

Можем прогнозировать снижение цен на чипы памяти в 2020 году?

Пока китайцы строят новое производство памяти, японцы от него отказываются

В 2018 году Toshiba создала на базе подразделения Toshiba Memory Corp компанию Kioxia Holdings. Эта компания занималась в основном производством флэш-памяти типа NAND. У Toshiba сейчас 40,2% акций Kioxia Holdings и материнская компания решила от этого актива избавиться, продать акции на токийской бирже. Первая часть пойдет на торги в октябре 2020 года.

Почему компания приняла такое решение? В Toshiba ссылаются на высокую нестабильность на рынке полупроводников. Это правда, что не мешает лидерам рынке памяти активно расширять свои производства и зарабатывать на этом нестабильном рынке.

Скорее всего, причина иная. Например, можно предположить, что в Toshiba не видят возможности конкурировать с компаниями США, Кореи и Китая за этот сегмент рынка. По итогам 3q2019 за Toshiba сохранялось 19% рынка флэш-памяти NAND - немалая доля рынка, но, возможно японцы решили, что лучше продать акции сейчас, чем позднее, когда их доля сократится. И, глядя на новости из Китая и из Южной Корее, в Toshiba, возможно, правы, производство памяти стало слишком рискованным из-за жестокой конкуренции.

Ангстрем-Т продолжают топить

Ангстрем-Т добавили долговых требований. На этот раз Арбитражный суд Московской области добавил в реестр кредиторов Ангстрем-Т требования еще на 472,5 млн рублей. Кому еще должен Ангстрем-Т? Ангстрему - 294,2 млн рублей долга, а еще 178,3 млн - это набежавшие проценты. \ abireg.ru

Долг АО "Ангстрем-Т" стремительно идет к 100 млрд рублей. Первоначальный долг составлял более 85 млрд, но, как видим, находятся все новые кредиторы. Государство потянет спасение такого бизнеса? Российская микроэлектроника готовит кадры Более 500 студентов инженерных и ИТ-направлений из 87 городов России стали участниками бесплатного образовательного спецпроекта группы компаний «Элемент», холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и благотворительного фонда «Система». В течение 4 недель ребята будут проходить онлайн-стажировку на ведущих предприятиях микроэлектронной и радиоэлектронной отрасли России.

В рамках спецпроекта желающие смогут углубить знания в области микро- и радиоэлектроники, больше узнать о работе промышленных предприятий. Участниками стажировки стали студенты из 150 вузов страны, в том числе МГТУ им. Баумана, ПГТУ, СибГУТИ, Московский политехнический университет, ПГУТИ, Томский политехнический университет, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч- Бруевича, Московский авиационный институт, Сибирский федеральный университет.

В ходе обучения студенты примут участие в вебинарах, лекциях и видеоуроках, а также будут работать над заданиями в личном кабинете на специальной онлайн платформе.

----

Телеграм-канал о микроэлектронике: @RUSmicro - не подписывайтесь, если не интересно

теги: микроэлектроника

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рынок КМОП сенсоров изображения обновит рекорды роста в 2021 году / MForum.ru

22.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон отчитался за 2019 год ростом выручки на 18% / MForum.ru

07.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Дочка Huawei ворвалась в Топ-10 производителей чипов в мире / MForum.ru

18.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Infineon Technologies AG завершила поглощение Cypress Semiconductor Corporation / MForum.ru

21.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 9 ms, lookup=0 ms, find=9 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:58 steujyrkuy Тема: Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB
Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB Переходник, который упростит жизнь всем владельцам техники Apple. Подключается он к устройствам с помощью порта USB Type C. Маленький и ...
Вчера 14:52 steujyrkuy Тема: Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01
Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01 Данная модель способна заряжать сразу три разнотипных устройства компании Apple: iPhone, Apple Watch, AirPods. Под каждый девайс проделано ...
Вчера 14:47 steujyrkuy Тема: Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power
Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power До зарядки можно подключиться двума способами: через USB и USB Type C (как Адроиду, так и Айфону). Чарджер отображает на ...
Вчера 14:29 steujyrkuy Тема: Анонсы: Oppo A91 представлен официально (12.06.2020)
Поддерживает ли этот смартфон беспроводную зарядку (Baseus, если конкретно)? На счет таких зарядок, они не вредны для смартфона? Стоит их использовать?
Вчера 14:28 steujyrkuy Тема: Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ (15.06.2020)
Будет ли подходить беспроводная зарядка (Baseus) для этой модели? Стоит ли вообще переходит на эти чарджеры?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru

18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: