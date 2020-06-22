Микроэлектроника: Память будет дешеветь?

22.06.2020, MForum.ru

В Китае строят свое массовое производство флэш-памяти

В Ухане началось строительство второй очереди проекта по созданию фабрики по производству 3D NAND памяти с планируемой мощностью в 200 тысяч пластин в месяц.

Китай разворачивает национальный проект по созданию собственной производственной базы для производства чипов памяти с 30 декабря 2016 года. Инвестиции в этот проект запланированы на уровне $24 млрд. На эти средства планируется построить производство 3D NAND суммарной мощностью в 300 тыс. пластин в месяц.

В ходе первой фазы уже создано производство общей мощностью до 100 пластин в месяц. В апреле 2020 года это предприятие, Yangtze Memory, освоило производство 128-слойной QLC 3D флеш-памяти, на базе которой налажен выпуcк SSD. Пока что предприятие еще не вышло на 100% загрузку, но планирует выйти на уровень в 100 тысяч пластин к концу 2020 года.

Можем прогнозировать снижение цен на чипы памяти в 2020 году?

Пока китайцы строят новое производство памяти, японцы от него отказываются

В 2018 году Toshiba создала на базе подразделения Toshiba Memory Corp компанию Kioxia Holdings. Эта компания занималась в основном производством флэш-памяти типа NAND. У Toshiba сейчас 40,2% акций Kioxia Holdings и материнская компания решила от этого актива избавиться, продать акции на токийской бирже. Первая часть пойдет на торги в октябре 2020 года.

Почему компания приняла такое решение? В Toshiba ссылаются на высокую нестабильность на рынке полупроводников. Это правда, что не мешает лидерам рынке памяти активно расширять свои производства и зарабатывать на этом нестабильном рынке.

Скорее всего, причина иная. Например, можно предположить, что в Toshiba не видят возможности конкурировать с компаниями США, Кореи и Китая за этот сегмент рынка. По итогам 3q2019 за Toshiba сохранялось 19% рынка флэш-памяти NAND - немалая доля рынка, но, возможно японцы решили, что лучше продать акции сейчас, чем позднее, когда их доля сократится. И, глядя на новости из Китая и из Южной Корее, в Toshiba, возможно, правы, производство памяти стало слишком рискованным из-за жестокой конкуренции.

Ангстрем-Т продолжают топить

Ангстрем-Т добавили долговых требований. На этот раз Арбитражный суд Московской области добавил в реестр кредиторов Ангстрем-Т требования еще на 472,5 млн рублей. Кому еще должен Ангстрем-Т? Ангстрему - 294,2 млн рублей долга, а еще 178,3 млн - это набежавшие проценты. \ abireg.ru

Долг АО "Ангстрем-Т" стремительно идет к 100 млрд рублей. Первоначальный долг составлял более 85 млрд, но, как видим, находятся все новые кредиторы. Государство потянет спасение такого бизнеса? Российская микроэлектроника готовит кадры Более 500 студентов инженерных и ИТ-направлений из 87 городов России стали участниками бесплатного образовательного спецпроекта группы компаний «Элемент», холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и благотворительного фонда «Система». В течение 4 недель ребята будут проходить онлайн-стажировку на ведущих предприятиях микроэлектронной и радиоэлектронной отрасли России.

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теги: микроэлектроника