Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core

MForum.ru
25.06.2020,
Известный искатель Мукул Шарма утечек раскрыл спецификации смартфона Galaxy A01 Core, который может стать самым доступным смартфоном от Samsung. Информация о новинке была найдена в базе Google Play Console.
Ожидается, что этот смартфон получит дисплей разрешением HD+ (1480*720 точек), 4-ядерный процессор MediaTek MT6739WW и всего 1 Гб оперативной памяти. Программная составляющая будет базироваться на ОС Android 10 Go. Вполне возможно, что Samsung Galaxy A01 Core будет представлен в ближайшее время и станет самым дешевым смартфоном Samsung. Напомню, цена Galaxy A01 в России оценен в 6 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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