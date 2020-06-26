Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core

MForum.ru

Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core

25.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Известный искатель Мукул Шарма утечек раскрыл спецификации смартфона Galaxy A01 Core, который может стать самым доступным смартфоном от Samsung. Информация о новинке была найдена в базе Google Play Console.

Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core

Ожидается, что этот смартфон получит дисплей разрешением HD+ (1480*720 точек), 4-ядерный процессор MediaTek MT6739WW и всего 1 Гб оперативной памяти. Программная составляющая будет базироваться на ОС Android 10 Go. Вполне возможно, что Samsung Galaxy A01 Core будет представлен в ближайшее время и станет самым дешевым смартфоном Samsung. Напомню, цена Galaxy A01 в России оценен в 6 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.06. [Новости компаний] 5G: Канадский Telus запустил первую очередь 5G / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Конспекты: Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

02.06. [Новости компаний] 5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A21s / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

26.06.2020 18:37 От: PavelPet

iPhone 11 Pro Max 64gb рст 42 000р

Осталось 30 дней РедактироватьСнять с публикации 42 000 телефону 3 месяца! Гарантия! Страховка на все случаи Дорогое защитное стекло.!!! Чехол за 7 тр продаю так как не нравиться ios люблю андроид

89150121707 89260403443 89672152483

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=1 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:37 PavelPet Тема: Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core (25.06.2020)
iPhone 11 Pro Max 64gb рст 42 000р Осталось 30 дней РедактироватьСнять с публикации 42 000 телефону 3 месяца! Гарантия! Страховка на все случаи Дорогое защитное стекло.!!! Чехол за 7 тр продаю так ...
Вчера 12:31 Muratov Тема: Анонсы: Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G – сердеднячки с поддержкой 5G (10.04.2020)
Лучший смартфон за эту свою сумму. Камера и аккумулятор большой емкости то что я искал в одном. Для меня важно было что фотографии были максимального качества, линзы данной камеры позволяют мне ...
25.06.2020 08:11 MrGroot Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Добрый день. Помогите разблокировать Beeline A105 232X-2ABGRU2 860630026910136
23.06.2020 12:02 ABloud Тема: Новгородская область (03.03.2012)
Tele2 подписал соглашение с правительством Новгородской области о "взаимодействии в сфере цифровизации...". В частности, речь идет о развитии запущенной в 2016 году сети LTE450 для государственных ...
18.06.2020 23:13 Gold18905 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Помогите найти айфон. Был украден 19.09.2019 Хотя бы на какой номер активирован, когда и что с ним. Активирован не был.Имей 353089100218631

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru

18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: