Анонсы: Realme X3 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Realme X3 представлен официально

25.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Бренд Realme вывел на индийский рынок смартфоны линейки X3, причем даже самая доступная модель линейки радует отличными спецификациями.

Анонсы: Realme X3 представлен официально

В активе Realme X3 присутствуют 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0 и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой Dart Charge 30 Вт. Тыловая камера представлена четырьмя модулями – основным 64 Мп, широкоугольная 8 Мп, телефото 8 Мп и макро 2 Мп. Фронтальная камера сдвоенная – 16 + 8 Мп. Цены Realme X3 составят 24 999 и 25 999 индийских рупий за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно. Начало продаж в Индии – 30 июня. Данных о европейском релизе пока нет.

Анонсы: Realme X3 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme 6, 6 Pro и 6i / MForum.ru

12.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 10 и 10А представлены официально / MForum.ru

07.05. [Новинки] Это интересно: Narzo – новая линейка смартфонов от Realme / MForum.ru

04.05. [Новинки] Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 14 ms, lookup=0 ms, find=14 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:37 PavelPet Тема: Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core (25.06.2020)
iPhone 11 Pro Max 64gb рст 42 000р Осталось 30 дней РедактироватьСнять с публикации 42 000 телефону 3 месяца! Гарантия! Страховка на все случаи Дорогое защитное стекло.!!! Чехол за 7 тр продаю так ...
Вчера 12:31 Muratov Тема: Анонсы: Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G – сердеднячки с поддержкой 5G (10.04.2020)
Лучший смартфон за эту свою сумму. Камера и аккумулятор большой емкости то что я искал в одном. Для меня важно было что фотографии были максимального качества, линзы данной камеры позволяют мне ...
25.06.2020 08:11 MrGroot Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Добрый день. Помогите разблокировать Beeline A105 232X-2ABGRU2 860630026910136
23.06.2020 12:02 ABloud Тема: Новгородская область (03.03.2012)
Tele2 подписал соглашение с правительством Новгородской области о "взаимодействии в сфере цифровизации...". В частности, речь идет о развитии запущенной в 2016 году сети LTE450 для государственных ...
18.06.2020 23:13 Gold18905 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Помогите найти айфон. Был украден 19.09.2019 Хотя бы на какой номер активирован, когда и что с ним. Активирован не был.Имей 353089100218631

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru

18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: