Анонсы: Realme X3 представлен официально

MForum.ru
25.06.2020,
Бренд Realme вывел на индийский рынок смартфоны линейки X3, причем даже самая доступная модель линейки радует отличными спецификациями.
В активе Realme X3 присутствуют 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти типа UFS 3.0 и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой Dart Charge 30 Вт. Тыловая камера представлена четырьмя модулями – основным 64 Мп, широкоугольная 8 Мп, телефото 8 Мп и макро 2 Мп. Фронтальная камера сдвоенная – 16 + 8 Мп. Цены Realme X3 составят 24 999 и 25 999 индийских рупий за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно. Начало продаж в Индии – 30 июня. Данных о европейском релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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