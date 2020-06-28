Слухи: Раскрыта европейская цена Xiaomi Mi Band 5

MForum.ru

Слухи: Раскрыта европейская цена Xiaomi Mi Band 5

28.06.2020, MForum.ru

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Известный искатель утечек @Sundhanshu1414 раскрыл свое видение цены смарт-браслета Xiaomi Mi Band 5. Напомню, релиз это новинки совсем недавно состоялся в Китае, а до европейских стран она пока не добралась.

Слухи: Раскрыта европейская цена Xiaomi Mi Band 5

По мнению источника, Xiaomi Mi Band 5 будет оценен примерно в 40 евро, причем речь идет о версии смарт-браслета без поддержки NFC. Впрочем, Xiaomi Mi Band 4 на европейском рынке также представлен в версии без NFC, а его цена на старте продаж составила 35 евро, что лишь немногим дешевле означенной суммы в 40 евро. Напомню, в активе Xiaomi Mi Band 5 присутствует дисплей большей диагонали и улучшенные версии датчиков. Если сделать предположение о российской цене Xiaomi Mi Band 5, она может составить 3 990 (или 4490) рублей за версию без NFC. Напомню, в 3990 в нашей стране оценен Mi Band 4 с поддержкой NFC и предлагать новинку дешевле этой суммы для Xiaomi не очень логично.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com

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