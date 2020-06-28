Слухи: Honor X10 Max замечен на живых фото

28.06.2020, MForum.ru

В сети появились фотографии смартфона Honor X10 Max, официальный анонс которого ожидается 2 июля. Ключевые особенности этой новинки – поддержка 5G-сетей за счет однокристальной платформы MediaTek Dimensity 800 5G и дисплей диагональю целых 7,09 дюйма.

Конфигурация тыловой камеры Honor X10 Max будет включать в себя сенсоры разрешением 48, 8 и 2 Мп. Дактилоскопический сенсор разместится на боковой грани, а емкость аккумулятора составит 4900 мАч. Кроме того, на фото можно рассмотреть стереодинамики и 3,5 мм аудиораъем.