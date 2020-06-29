Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 9 5G для Китая

29.06.2020, MForum.ru

Смартфоны серии Redmi Note 9 уже продаются в нескольких странах, но на домашнем рынке эта линейка не представлена. Это вполне логично, поскольку большинство новых смартфонов для китайского рынка поддерживают 5G-сети, чем Redmi Note 9 похвастаться пока не может.

Впрочем, эта ситуация уже скоро может измениться. В социальной сети Weibo появились спецификации Redmi Note 9 в варианте 5G. Ожидается, что новинка будет базироваться на чипсете Snapdragon 765G, получит экран с частотой обновления 120 Гц и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 48 Мп. Данных о цене пока нет, но есть большая вероятность того, что Redmi Note 9 5G будет стоить дешевле 1999 юаней, в которые оценен Redmi K30i 5G.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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