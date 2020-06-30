Анонсы: Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально

30.06.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Первая из новинок представляет собой смартфон с дисплеем диагональю 6,53-дюйма и разрешением HD+, 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами.

Внутри Redmi 9A нашлось место для чипсета MediaTek Helio G25, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот microSD) и АКБ емкостью 5000 мАч. Для подключения зарядного устройства используется USB Type-C. Redmi 9C получил экран аналогичной диагонали, но оснащен дактилоскопическим сенсором и построен на базе чипсета Helio G35. Впрочем, базовая версия Redmi 9C оснащена теми же объемами встроенной памяти – 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Объем АКБ аналогичен – 5000 мАч. Тыловая камера строенная – 13+5+2 Мп, фронтальная камера – 5 Мп.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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