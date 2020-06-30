Анонсы: Realme C11 представлен официально

MForum.ru
30.06.2020,
Портфолио бренда Realme пополнилось смартфоном C11, основой «железа» которого стал чипсет MediaTek Helio G35. Впрочем, и по остальным параметрам новинка может стать прямым конкурентом серии Xiaomi Redmi 9.
В активе Realme C11 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1600 х 720 точек), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD не совмещенный со слотами для SIM-карт), 13 Мп камера на задней панели с 2 Мп вспомогательным сенсором, 5 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Цена Realme C11 составит $100, начало продаж назначено на 7 июля.
© Антон Печеровый,
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