Анонсы: Realme C11 представлен официально

30.06.2020, MForum.ru

Портфолио бренда Realme пополнилось смартфоном C11, основой «железа» которого стал чипсет MediaTek Helio G35. Впрочем, и по остальным параметрам новинка может стать прямым конкурентом серии Xiaomi Redmi 9.

В активе Realme C11 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1600 х 720 точек), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD не совмещенный со слотами для SIM-карт), 13 Мп камера на задней панели с 2 Мп вспомогательным сенсором, 5 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Цена Realme C11 составит $100, начало продаж назначено на 7 июля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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