Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA

01.07.2020, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA отметился смартфон iQOO Z1x. Как и все актуальные устройства для домашнего рынка, iQOO Z1x будет поддерживать сети 5G.

В активе iQOO Z1x будут присутствовать 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2408x1080 точек с частотой обновления 120 Гц и круглым вырезом для фронтальной камеры, 8-ядерный процессор с рабочей частотой 2,4 ГГц (видимо речь идет о Snapdragon 765G), строенная тыловая камера в конфигурации 48+2+2 Мп и АКБ емкостью 4880 мАч. В части объема ОЗУ речь идет о конфигурациях c 6 и 8 Гб. Объемы встроенной памяти, в зависимости от версии, составят 64, 128 и 256 Гб. Данных о возможной цене и сроках релиза пока нет.