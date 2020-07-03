Анонсы: Honor 30S появился в России

03.07.2020, MForum.ru

Начиная с сегодняшнего дня, в России начались продажи смартфона Honor 30S. Новинка уже появилась у партнеров бренда, ее отгрузка началась и по предзаказам в официальном интернет-магазине.

Рекомендованная цена Honor 30S – 27 990 рублей, но сейчас при покупке можно получить скидку в 3000 рублей, а в качестве подарка выбрать Honor Band 5, наушники HONOR Sport PRO или Honor Magic Earbud. В качестве дополнительных бонусов выступают купоны на 3 месяца бесплатной подписки Яндекс.Плюс и 3 любых фильма из раздела КиноПоиск HD. В части спецификаций речь идет о 6,5-дюймовом дисплее разрешением Full HD+, чипсетом Kirin 820, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камере с 64 Мп основным сенсором, 16 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. ОС - Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.1. Цветовая гамма модели включает в себя черный, лиловый и серебристый цвета.