Анонсы: Honor 30S появился в России

MForum.ru
03.07.2020,
Начиная с сегодняшнего дня, в России начались продажи смартфона Honor 30S. Новинка уже появилась у партнеров бренда, ее отгрузка началась и по предзаказам в официальном интернет-магазине.
Рекомендованная цена Honor 30S – 27 990 рублей, но сейчас при покупке можно получить скидку в 3000 рублей, а в качестве подарка выбрать Honor Band 5, наушники HONOR Sport PRO или Honor Magic Earbud. В качестве дополнительных бонусов выступают купоны на 3 месяца бесплатной подписки Яндекс.Плюс и 3 любых фильма из раздела КиноПоиск HD. В части спецификаций речь идет о 6,5-дюймовом дисплее разрешением Full HD+, чипсетом Kirin 820, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камере с 64 Мп основным сенсором, 16 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. ОС - Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.1. Цветовая гамма модели включает в себя черный, лиловый и серебристый цвета.
© Антон Печеровый,
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