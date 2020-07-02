Слухи: OnePlus Nord будет работать на Snapdragon 765G

MForum.ru
02.07.2020,
Компании OnePlus и Qualcomm продолжают подогревать интерес к предстоящему анонсу смартфона OnePlus Nord. Напомню, речь идет о возврате к изначальной концепции OnePlus, в рамках которой предлагались устройства с ультимативным соотношением цены и возможностей.
Именно таким устройством и должен стать OnePlus Nord, который предложит поддержку 5G-сетей при минимальной цене. В качестве претендента на роль «сердца» это новинки упоминались 5G-чипсеты MediaTek Dimensity 1000 и Snapdragon 765G, что создавало определенную интригу. Однако пост в официальном Twitter Qualcomm_EU поставил точку в этом вопросе – основой аппаратной платформы OnePlus Nord будет Snapdragon 765G. Ждем новых подробностей!
© Антон Печеровый,
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