MForum.ru
03.07.2020,
Список недорогих смартфонов с поддержкой 5G-сетей пополнился моделью Honor 30 Lite, продажи которой в Китае начнутся с 8 июля. Цена новинки составит 1699 юаней ($240/€215) за базовую версию.
Внутри Honor 30 Lite нашлось место для чипсета MediaTek Dimensity 800 (4х Cortex-A76 +4х Cortex-A55 + Mali-G57 MC4, 7 нм), 6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение 1080p+ с частотой обновления 90 Гц и 180 Гц сенсорной панелью. Фоточасть устройства включает в себя строенную тыловую камеру (48 + 8 + 2 Мп) с поддержкой записи 4К-видео и 16 Мп фронтальную камеру. Емкость АКБ составляет 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт (53% за 30 минут). Цена варианта 6/64 составит 1699 юаней, версия 6/128 оценена в 1999 юаней, а топовый вариант 8+128 Гб можно приобрести за 2199 юаней.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30S появился в России / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Honor X10 Max замечен на живых фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 30 и 30 Pro+ появились в России / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Lite получил Dimensity 800 и 48MP камеру / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30S появился в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord будет работать на Snapdragon 765G / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Poco M2 Pro представят 7 июля / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Realme C11 представлен официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 9 5G для Китая / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Honor X10 Max замечен на живых фото / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта европейская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru