Анонсы: Honor 30 Lite получил Dimensity 800 и 48MP камеру

03.07.2020, MForum.ru

Список недорогих смартфонов с поддержкой 5G-сетей пополнился моделью Honor 30 Lite, продажи которой в Китае начнутся с 8 июля. Цена новинки составит 1699 юаней ($240/€215) за базовую версию.

Внутри Honor 30 Lite нашлось место для чипсета MediaTek Dimensity 800 (4х Cortex-A76 +4х Cortex-A55 + Mali-G57 MC4, 7 нм), 6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение 1080p+ с частотой обновления 90 Гц и 180 Гц сенсорной панелью. Фоточасть устройства включает в себя строенную тыловую камеру (48 + 8 + 2 Мп) с поддержкой записи 4К-видео и 16 Мп фронтальную камеру. Емкость АКБ составляет 4000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт (53% за 30 минут). Цена варианта 6/64 составит 1699 юаней, версия 6/128 оценена в 1999 юаней, а топовый вариант 8+128 Гб можно приобрести за 2199 юаней.