Анонсы: Samsung Galaxy A11 оценен в 9 990 рублей

MForum.ru
06.07.2020,
Компания Samsung объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Galaxy A11. Ключевые спецификации Samsung Galaxy A11 включают в себя 6,4-дюймовый дисплей Infinity-O с разрешением HD+, чипсет Snapdragon 450 и строенную тыловую камеру в конфигурации 13+5+2 Мп.
Объем ОЗУ Samsung Galaxy A11 составляет 2 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Емкость аккумулятора – 4000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Отдельно отметим поддержку NFC и дактилоскопический сенсор на задней панели. ОС – Android 10 с оболочкой One UI. Купить Samsung Galaxy A11 в черном, белом и красном цветах можно будет за 9 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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