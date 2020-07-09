Слухи: Представлена Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook

MForum.ru
09.07.2020,
Компания Xiaomi пополнила свое портфолио электронной книгой inkPad X 10″ Super Reading eBook. Как несложно догадаться по названию модели, ее главная особенность дисплей диагональю 10 дюймов построенный по технологии e-ink.
Напомню, стандартными для «читалок» являются 6-дюймовые экраны. Разрешение экрана Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook составляет 1600х1200 точек, поддерживаются 24 градации цветовой температуры экрана, а для защиты экрана используется матовое стеклянное покрытие. Для подключения к сети и другим устройствам есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth и USB Type C. Внутри новинки нашлось место чипсету ARM Quad Core A7 (1,8 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3800 мАч, что обеспечивает возможность пролистать 6500 страниц (или 45 дней в режиме ожидания). Вес Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook - 359 грамм, цена 1699 юаней.
© Антон Печеровый,
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