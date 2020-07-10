Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах

10.07.2020, MForum.ru

21 июля состоится презентация OnePlus Nord, недорогого 5G-сматфона от OnePlus. Ожидается, что «сердцем» этой новинки станет чипсет Qualcomm Snapdragon 765G, а ее дисплей будет выполнен по технологии SuperAMOLED.

Опубликованные @evleaks рендеры показывают QUAD-камеру на задней панели, сдвоенную фронтальную камеру в левом верхнем углу плоского экрана с узкими рамками, а также переключатель режимов на торце аппарата. Ожидаемая конфигурация тыловой камеры 48+8+5+2 Мп, среди дополнительных сенсоров называются сенсор для макросъемки и датчик глубины сцены. OnePlus Nord появится в черном и синем цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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