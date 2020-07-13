Слухи: iQOO V2019A может стать самым дешевым 5G-смартфоном в мире

13.07.2020, MForum.ru

Не так давно от китайского регулятора 3C одобрение получили устройства Vivo V2012A, V2019A, W2052 / W2056 и V2011A. V2011A и V2012A уже дебютировали как Vivo X50 Pro + и iQOO Z1x 5G соответственно. W2052 / W2056 - это грядущие умные часы Vivo Watch, а V2019A может оказаться 5G-смартфоном начального уровня. По крайней мере, так утверждают китайские искатели утечек.

Особых подробностей об аппарате пока нет. Известно, что iQOO V2019A будет поддерживать сети 5G, его габариты составят 162,07 x 76,61 х 8,46 мм, диагональ дисплея – 6,53 дюйма, а емкость аккумулятора 4420 (4500) мАч. В части быстрой зарядки речь может идти о 18 Вт. Хотя ранее представленные смартфоны iQOO поддерживали функцию быстрой зарядки 33 Вт, 44 Вт или 55 Вт. По части цены ожидается, что iQOO V2019A будет доступнее, чем Redmi K30i 5G, который стоит 1499 юаней. Таким образом, на какое-то время именно iQOO V2019A может стать самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G в мире.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru

[Технологии] Компоненты: Официально представлен чипсет MediaTek Dimensity 1000+ / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: iQOO Neo3 – смартфон с чипсетом Snapdragon 865 за $380 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865 / MForum.ru