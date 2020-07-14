Слухи: Появились подробности о Nokia 2.4

14.07.2020, MForum.ru

Компания HMD Global готовится к анонсу смартфона Nokia 2.4, который станет наследником представленного в декабре прошлого года Nokia 2.3. Кодовое имя новинки - Wolverine (Росомаха), а данные о ее производительности появились в Geekbench.

Ожидаемый набор спецификаций Nokia 2.4 будет включать в себя чипсет Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и чистый Android актуальной версии. Остальные подробности о Nokia 2.4 пока не раскрываются. Но, судя по объему ОЗУ, аппарат будет относиться к бюджетному ценовому сегменту.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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