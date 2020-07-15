Это интересно: iQOO официально анонсировал быструю зарядку 120 Вт

15.07.2020, MForum.ru

В Китае состоялось мероприятие, на котором бренд iQOO (суббренд Vivo для игровых устройств) официально анонсировал Super FlashCharge 120 Вт. Появление технологии в реальных устройствах возможно уже в августе этого года.

По данным iQOO с помощью новой зарядки восполнить запас энергии АКБ емкостью 4000 мАч можно всего за 15 минут, в 2 раза быстрее, чем у современных флагманов с быстрой зарядкой 65 Вт. Технически АКБ емкостью 4000 мАч при использовании Super FlashCharge 120 Вт состоит из двух аккумулятором емкостью 2000 мАч, каждый из которых заряжается в режиме 5В/12А. Для защиты элементов устройства используются дополнительные графитовые слои и система охлаждения. Остальные подробности пока не раскрываются.