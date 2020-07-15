Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны России

15.07.2020, MForum.ru

Объявлены параметры российского релиза смартфона Realme X3 SuperZoom и умных часов Realme Watch. С сегодняшнего дня их можно предзаказать в Tmall, ДНС, Ситилинк, Мвидео, Эльдорадо, Беру, Связной, Wildberres и Онлайнтрейд. Продажи начнутся с 21 июля.

Realme X3 SuperZoom представляет собой смартфон на базе Snapdragon 855+ оснащенный 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2400 х 1080 с частотой обновления 120 Гц, QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 64 Мп и перекопным сенсором для обеспечения 60-кратного увеличения, а также АКБ емкостью 4000 с быстрой зарядкой Dart Charge 30 Вт. В программной части речь идет об Android 10 с Realme UI. Цены Realme X3 SuperZoom составят 39 990 и 44 990 за версии с 8+128 и 12+256 Гб памяти.

Realme Watch представляют собой устройство в стилистике Apple Watch, оснащены 1,4-дюймовым экраном, поддерживают 14 спортивных режимов, функцию мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также позволяют управлять плеером и камерой смартфона. Купить Realme Watch можно за 5590 рублей. До 10 августа действуют скидки – 4000 рублей на Realme X3 SuperZoom и 200 рублей на Realme Watch.