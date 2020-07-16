Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда

MForum.ru
16.07.2020,
Бренд IQOO официально анонсировал смартфон U1, базирующийся на чипсете Snapdragon 720G. Стартовая цена новинки – 1198 юаней, что делает ее самым доступным устройством этого производителя.
В активе IQOO U1 присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080 x 2340 точек занимающий 90,72% площади передней панели, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (48+2+2 Мп) и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Новинка будет доступна в трех цветах (синий, черный, белый), а ее цены составят 1198 / 1398 / 1598 юаней за версии 6+64/6+128/8+128 Гб. Начало продаж IQOO U1 намечено на 23 июля.
© Антон Печеровый,
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