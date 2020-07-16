Слухи: Moto E7 замечен на живых фото

16.07.2020, MForum.ru

Анонс смартфона Motorola E6 состоялся в июле прошлого года и вполне логично ожидать выход его приемника, которым и должен стать герой сегодняшней утечки, Moto E7.

Ожидается, что Moto E7 будет оснащен чипсетом Snapdragon 632, 6,32-дюймовым дисплеем разрешением 720x1520 точек, 13 Мп тыловой камерой с 2 Мп вспомогательным сенсором, 5 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 3550 мАч. Дактилоскопический сенсор новинки разместится на задней панели. Объемы памяти базовой версии модели составят 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, тогда как старшая версия получит 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. ОС – Android 10 из коробки. Информации о дате анонса пока нет.