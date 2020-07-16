Слухи: Oppo A72 5G может появиться уже скоро

16.07.2020, MForum.ru

Oppo собирается представить 5G-версию смартфона Oppo A72, причем достаточно скоро. Первыми упоминания о нем заметило издание GizmoChina, а сейчас в сети можно найти и спецификации устройства. И это будет смартфон с поддержкой 5G.

В июне 2020 года компания представила Oppo A72. И сейчас немного странно видеть то, что если в этом аппарате установлен блок из четырех цифровых камер, то в варианте 5G, который казалось бы должен быть более "навороченным", камер на одну меньше.

Судя по доступной в сети информации, смартфон может быть выпущен в трех версиях, отличающихся размером памяти. Цена устройства в Китае может быть порядка 1700 юаней за вариант с ОЗУ 4ГБ и флэш-накопителем 128 ГБ, в рублях это порядка 17.3 тыр, но это цена в Китае. Если аппарат когда-либо доберется до российского рынка, то его цена, скорее всего, будет выше. Стоимость версии 6/129 может оказаться около 1800 юаней, 8/128 - около 2000 юаней.

В аппарате ожидается поддержка двух симок. Управлять платформой будет Color OS на базе Android 10. Дисплей предположительно 6.5", скорость обновления - 90 Гц. Платформа выполнена на базе восьмиядерного MediaTek (MT6853V). Разрешение основной камеры в 3-камерном блоке - 16 мпикс. Другая камера - 8 мп, третья - 2 мп. Фронтальная - 8 мп. Аппарат поддерживает dual mode 5G, 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth. Энергию все это хозяйство получает от литиевой батареи 4 000 мАч.

Обратите внимание, речь пока что идет не об официальных анонсах, а о слухах, так что спецификации новинки еще могут измениться.