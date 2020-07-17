Анонсы: МТС начнет продавать смартфон motorola edge+ с поддержкой 5G

17.07.2020, MForum.ru

Смартфон motorola edge+, как и десятки других смартфонов, выполненных на платформе Snapdragon 865, поддерживает 5G. Среди прочего, motorola edge+ работает с частотами миллиметрового диапазона, включая полосы 24,25-24,65 ГГц - для этого аппарат оснащен антенным модулем миллиметрового диапазона. В ближайшие месяцы МТС планирует начать продажи этого устройства, а пока что сообщает о том, что провела его тесты в своих опытных зонах 5G.

Вот только сетей 5G в России нет, так что получается, что покупателям новинки предлагается переплачивать за функциональность, воспользоваться которой они не смогут? А цена у новинки будет высокой - порядка 80 тысяч рублей.

Motorola edge plus это весьма увесистый аппарат - 203 грамма, не удивительно, учитывая батарею 5000 мАч, и толстый корпус, с торчащим из него блоком камер - 9.6 мм. В остальном, характеристики неплохи, 10-й Android, Adreno 650, 12 ГБ / 256 ГБ, 6.7" OLED 90Гц FHD 2340x1080. Алюминиевый корпус. Видео до 6К @30fps. Сзади блок из 3 камер (основная 108 мпикс, f/1.8, телевик и широкоуголка), есть фронтальная камера.