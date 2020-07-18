5G: В Индии близко к готовности собственное комплексное решение инфраструктуры 5G

MForum.ru

5G: В Индии близко к готовности собственное комплексное решение инфраструктуры 5G

18.07.2020, MForum.ru

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Как всегда, когда речь идет о чем-то передовом в телекоме, за это историей стоит Reliance (конкретно Reliance Industries, еще конкретнее - Jio Platforms). Инженеры компании разработали комплексную систему 5G "с нуля", утверждает глава Reliance Industries Mukesh Ambani. По его словам решение будет готово к испытаниям, как только оператору станут доступны частоты, а первые развертывания начнутся в 2021 году. 

Это сеть по архитектуре all-IP, предусматривающая возможность перехода от 4G к 5G. Как только индийское оборудование 5G будет в достаточной степени проверена в Индии, в Jio Platforms займутся экспортом решения по всему миру, конкурируя с существующими поставщиками решений инфраструктуры.

Mukesh Ambani уверен, что Relience Industries не остановится на разработках инфраструктуры, компания также может разработать конкурентоспособные бюджетные смартфоны, как минимум, 4G/LTE или даже 5G. Для этого налажено партнерство с Google.

Индия стоит на пороге эры 5G, в стране стоит задача миграции 350 млн индийцев, которые сейчас продолжают пользоваться телефонами 2G, на доступный смартфон.

В рамках партнерства Jio Platforms получила инвестиции Google в размере $4.5 млрд, в обмен на 7,73% акций Jio Platforms. Это привлекло в проект и других участников с инвестициями порядка $15 млрд.

В конце марта 2020 года у Reliance Jio было 388 млн абонентов мобильной связи, в ближайшие три года планируется нарастить это количество до 500 млн или более, а также подключить к сети более миллиарда интеллектуальных датчиков.

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теги: 5G пятое поколение Индия оборудование инфраструктуры Reliance

© Алексей Бойко, MForum.ru

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