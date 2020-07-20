Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники

MForum.ru

Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники

20.07.2020, MForum.ru

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Компания Xiaomi объявила о начале сбора средств на запуск производства беспроводных наушников Redmi AirDots 2, розничная цена которых составит всего $14. Участники сбора средств получат новинку еще дешевле, всего за $11.

Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники

Технически Redmi AirDots 2 похожи на модель текущего поколения. В активе новинки будет присутствовать активная система шумоподавления, голосовой помощник, а диаметр излучателей составит 7,2 мм. Для подключения к смартфону будет использоваться Bluetooth 5. Масса каждого наушника составит 4,1 г. И все это за 79 юаней!

Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники

© Антон Печеровый, MForum.ru

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