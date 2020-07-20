Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля

20.07.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung официально подтвердила дату анонса смартфона Galaxy M31s. Новинка будет представлена публике 30 июля. Тизер делает акцент на использовании тыловой камеры с основным сенсором разрешением 64 Мп и функции Single Take, которая позволяет пользователям делать несколько фотографий и видео одновременно.

Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля

Кроме того, на фото виден дисплей Infinity-O с расположенным по центру вырезом под фронтальную камеру. Ожидается, что экран будет выполнен по технологии sAMOLED, а его разрешение составит FullHD+. Сохранится и другая важная фишка предшественника – аккумулятор емкостью 6000 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку 25 Вт. Кроме того, по отсутствию характерного кружка на задней панели, можно предположить наличие встроенного в дисплей дактилоскопического сенсора. Внутри Samsung Galaxy M31s ожидаются чипсет Exynos 9611, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти. Возможная цена Samsung Galaxy M31s составит 20 тысяч индийских рупий.

Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.07. [Новинки] Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах / MForum.ru

06.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A11 оценен в 9 990 рублей / MForum.ru

03.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3 / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru

19.06. [Новости компаний] 5G: Канадский Telus запустил первую очередь 5G / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 10:52 maks800 Тема: архив аудиофайлов
хранится ли где то аудио смс , который был воспроизведен в моем телефоне , но потом был удален и у отправителя и у меня ?
19.07.2020 16:50 ABloud Тема: Коми республика (04.12.2007)
Tele2 в 2019-2020 году продолжал строить сеть LTE в Республике Коми, в частности, на месторождениях Усинско-Харьягинского кластера. По данным компании, услугами сети LTE компании. могут пользоваться ...
19.07.2020 16:42 ABloud Тема: Кемеровская область (04.12.2007)
Tele2 завершила первый этап рефарминга частот на сетевой инфраструктуре в Кемеровской области. Начали с Кемерово. Задействовали больше частот для LTE 1800, запустили поддержку DC-HSPA. Пиковая ...
19.07.2020 16:34 ABloud Тема: Саратовская область (04.12.2007)
"Высокоскоростной" мобильный интернет 3G и/или 4G Tele2 доступен 92% населения Саратовской области (здесь и далее - цифры оператора), сообщил представитель оператора. За год количество саратовских ...
18.07.2020 20:16 ABloud Тема: Ставропольский край (04.12.2007)
"За последние 5 лет операторы сотовой связи «МТС», «ВымпелКом» и «МегаФон» инвестировали более 6 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры связи и социальной сферы Ставропольского края. В регионе ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Cubot X30 – самый доступный смартфон с пентакамерой / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X50 и Vivo X50 Pro представлены в России и в мире / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tab 6 и X6 c Kirin 710A представлен официально / MForum.ru

17.07. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone 3 замечен на пресс-фото / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: МТС начнет продавать смартфон motorola edge+ с поддержкой 5G / MForum.ru

16.07. [Новинки] Слухи: Oppo A72 5G может появиться уже скоро / MForum.ru

16.07. [Новинки] Слухи: Moto E7 замечен на живых фото / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России / MForum.ru

15.07. [Новинки] Это интересно: iQOO официально анонсировал быструю зарядку 120 Вт / MForum.ru

14.07. [Новинки] Слухи: Moto G9 Plus может быть представлен в ближайшее время / MForum.ru

14.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Nokia 2.4 / MForum.ru

13.07. [Новинки] Слухи: iQOO V2019A может стать самым дешевым 5G-смартфоном в мире / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99 / MForum.ru

12.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Lite получит Snapdragon 690 / MForum.ru

12.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Lenovo Yoga X / MForum.ru

12.07. [Новинки] Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах / MForum.ru

10.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: