Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля

20.07.2020, MForum.ru

Компания Samsung официально подтвердила дату анонса смартфона Galaxy M31s. Новинка будет представлена публике 30 июля. Тизер делает акцент на использовании тыловой камеры с основным сенсором разрешением 64 Мп и функции Single Take, которая позволяет пользователям делать несколько фотографий и видео одновременно.

Кроме того, на фото виден дисплей Infinity-O с расположенным по центру вырезом под фронтальную камеру. Ожидается, что экран будет выполнен по технологии sAMOLED, а его разрешение составит FullHD+. Сохранится и другая важная фишка предшественника – аккумулятор емкостью 6000 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку 25 Вт. Кроме того, по отсутствию характерного кружка на задней панели, можно предположить наличие встроенного в дисплей дактилоскопического сенсора. Внутри Samsung Galaxy M31s ожидаются чипсет Exynos 9611, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти. Возможная цена Samsung Galaxy M31s составит 20 тысяч индийских рупий.