Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200

21.07.2020, MForum.ru

Компания HMD Global пополнила портфолио бренда Nokia тремя моделями беспроводных наушников. Все устройства изначально будут доступны только на китайском рынке. Новинки поддерживают Bluetooth 5.0 и умеют взаимодействовать с Google Assistant и Siri.

Nokia Essential E1200 представляют собой беспроводные наушники, полностью закрывающие уши. Внешняя крышка выполнена из анодированного алюминия с глянцевой отделкой, а внутренние амбушюры покрыты мягким кожзаменителем. 40-мм оголовья складываются, что позволяет их удобно носить с собой. Nokia Essential E1200 снабжен АКБ емкостью 500 мАч (до 40 часов воспроизведения музыки, время зарядки 3 часа). Выпускаться новинка будет в черном, красном и белом цветах.

Nokia Essential True E3500 представляют собой 10-миллиметровые беспроводные наушники. Они поддерживают технологии Qualcomm aptX и Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), которые снижают фоновый шум во время телефонных звонков. Также отметим режим Ambient, который можно активировать с помощью кнопок на наушниках и позволяющий не снимая наушников четко слышать внешнее окружение. Класс защиты от внешних условий IPX5 (защита от брызг). Каждый из сдвоенных наушников оснащен батареей емкостью 48 мАч, чехол для зарядки содержит батарею емкостью 360 мАч. Рабочее время каждого вкладыша составляет 7 часов, при подзарядках от кейса – до 25 часов.

Nokia Essential True E3200 – это 6-миллиметровые беспроводные наушники-вкладыши с АКБ емкостью 50 мАч в каждом и кейсом с батареей 360 мАч. Как и старшие модели, Nokia Essential True E3200 поддерживают режим Ambient и умеют работать с голосовыми ассистентами. Цены новинок пока не раскрываются.