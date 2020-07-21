Акции: Билайн предлагает ряд моделей Xiaomi со скидкой и подпиской

21.07.2020, MForum.ru

Билайн обещает скидки до 5000 рублей при покупке смартфона из линейки Xiaomi в комплекте с услугами связи и аксессуарами. Кроме того, таким покупателям оператор предоставит подарочную подписку "Амедиатека" на 3 или 12 месяцев в сервисе Билайн ТВ. Можно будет смотреть новинки с экрана смартфона в любом месте и в любое время.

Участвовать в акции могут покупатели любой из этих моделей: Xiaomy Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomy Redmi 7A. Смартфоны доступны в разных цветах и с разным объемом памяти.

В комплект включается один из тарифов линейки "Близкие люди" или тариф линейки "Не один дома". В зависимости от выбранного покупателем тарифа, участникам акции открывается бесплатный доступ к Амедиатеке на 3 или 12 месяцев в составе сервиса "Билайн ТВ". Наполнение зависит от выбранного смартфона и аксессуаров.

Например, если взять Xiaomi Redmi Note 8T 128 ГБ, то после скидки 5000 рублей, цена аппарата в составе комплекта составит 11900 руб. В комплект войдет один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 000 бонусных рублей на связь по акции» на полгода, любые аксессуары на сумму 1 000 рублей и бесплатный доступ к подписке «Амедиатека» в сервисе «Билайн ТВ» на год. Общая стоимость такого комплекта составит 16 990 рублей.

Акция уже идет и продлится по 12 августа 2020 года. Подробнее ее условиях можно узнать на сайте оператора.

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